  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye ve Ukrayna arasında kritik görüşme
Aktüel

Türkiye ve Ukrayna arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 20:08:00 -
Türkiye ve Ukrayna arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar'ı kabul etti. "Kırım Tatarlarının her zaman yanındayız" mesajı veren Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteğin Türkiye tarafından takdirle karşıladığını ifade etti.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Ceppar'ı bu görevinde ilk kez ağırladığını, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, "Kırım davasının kararlı savunucusu olarak Kırım Tatarlarının her zaman yanındayız." mesajını verdi. Ukrayna'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteğe dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin bunu takdirle karşıladığını ifade etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan duyurdu! Ermenistan geri çekildi
Dünya

Paşinyan duyurdu! Ermenistan geri çekildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı.
Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması
Dünya

Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Moskova, Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değil. Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın..
Başkan Erdoğan konuşuyor
Siyaset

Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay