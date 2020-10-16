Türkiye ve Rusya mutabakata vardı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Moskova’da Dağlık Karabağ’daki krizin çözümüne ilişkin gerçekleştirilen üçlü görüşme kapsamında üzerinde anlaşılan açıklamanın maddelerine uyulması gerektiğinin kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde taraflar 10 Ekim’de Moskova’da mutabık kalınan açıklamanın maddelerine uyulması gerektiğini vurguladı.
İkili, ateşkesin bir an önce sağlanması ve ateşkese uyulmasını kontrol etmeye yönelik mekanizmalar üzerinde anlaşılması gerektiğini de ifade etti.
Bakanlar sorunun barışçıl yolla çözülmesinden başka bir alternatif olmadığını da kaydetti.
Görüşmede ayrıca AGİT Minsk grubu kapsamında gerçek sonuçlara ulaşmak hedefiyle, müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına yönelik adımlar üzerinde hızlı bir şekilde anlaşılmasının önemi vurgulandı.
Karşılıklı temasların yanı sıra ikili ve uluslararası gündemdeki meseleler görüşmede değinilen konular arasındaydı.
Ne olmuştu?
Moskova’da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında 10 saat süren görüşmelerin ardından ortak bir açıklama üzerinde anlaşılmıştı