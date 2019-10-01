Türkiye ve Rusya arasında kritik anlaşma Rusya ve Türkiye hükümetleri arasındaki anlaşmaya göre Rus şirketler Türkiye'de tahvil ihraç etme imkanına kavuşurken Türk şirketler de aynı imkandan Rusya'da yararlanabilecek.

Rusya ve Türkiye, ticari işlemlerin yerel paralar üzerinden yapılmasına ilişkin bir hükümetlerarası anlaşmayı imzalamaya hazırlanıyor. Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınlandığı sitede yer alan anlaşma taslağı, Rus şirketlerin Türkiye'de, Türk şirketlerin de Rusya'da tahvil ihracı yapmasını öngörüyor. Taslakta, "Taraflar, yerel paralardaki likidite seviyesini artırmak için Rus şirketlerin Türkiye'de, Türk şirketlerin de Rusya'da tahvil ihracı yapması yoluyla ülkelerin finans pazarındaki imkanları kullanmayı planlıyor" dendi. Anlaşma taslağı Rusya Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi. Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Maliye Bakanlığı'na anlaşmayı hükümet adına imzalama yetkisi verdi.

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