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Ekonomi Türkiye ve Rusya arasında Akkuyu teması
Ekonomi

Türkiye ve Rusya arasında Akkuyu teması

Yeniakit Publisher
2024-07-18 13:57:00 -
Türkiye ve Rusya arasında Akkuyu teması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile Akkuyu Nükler Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmaların son durumunu ele aldı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Lihaçev ile İstanbul'da görüştüklerini bildirdi.

Görüşmede Lihaçev ile Akkuyu NGS'deki çalışmaların son durumunu ve ilk ünitenin devreye alınması için izlenen yol haritasını değerlendirdiklerini kaydeden Bayraktar, "En kısa sürede devreye almak için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Diğer üç reaktörün inşaatı da eş zamanlı olarak devam ediyor. Akkuyu NGS, tüm üniteleriyle devreye alındığında elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu tek başına karşılayacak." ifadelerini kullandı.


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