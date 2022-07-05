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Aktüel Türkiye ve Pakistan arasında kritik temas
Aktüel

Türkiye ve Pakistan arasında kritik temas

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Pakistanlı mevkidaşı Orgeneral Kamar Cavid Bacva ile savunma ve güvenlik iş birliği konularını görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 19:21:00 -
Türkiye ve Pakistan arasında kritik temas

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre Orgeneral Avsever, Orgeneral Bacva ile Ravalpindi’de bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik iş birliği ele alınırken, karşılıklı ve mesleki çıkar konuları da masaya yatırıldı.

Bacva, Pakistan’ın derin tarihi, kültürel ve dini bağlara sahip Türkiye ile ilişkilere son derece önem verdiğini söyledi. Her iki taraf, özellikle eğitim ve terörle mücadelede askeri ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

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