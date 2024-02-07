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Teknoloji Türkiye ve Mısır'dan savunma sanayiinde iş birliği kararı sonrası sinyali! Türkiye garantör ülke
Teknoloji

Türkiye ve Mısır'dan savunma sanayiinde iş birliği kararı sonrası sinyali! Türkiye garantör ülke

Yeniakit Publisher
2024-02-07 22:51:00 - 2024-02-07 23:15:32
Türkiye ve Mısır'dan savunma sanayiinde iş birliği kararı sonrası sinyali! Türkiye garantör ülke

Türkiye ve Mısır, savunma sanayii alanında silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile mühimmat başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğinde Türkiye ilk sırada yer aldı.

Türkiye ve Mısır, savunma sanayii alanında silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile mühimmat başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliği yapmayı hedefliyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Mısır’ın Askeri Üretimden sorumlu Devlet Bakanı Mohamed Salah El-Din Mustafa ile bir görüşme gerçekleştirdi. Suudi Arabistan’da düzenlenen World Defense Show Fuarı sırasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliği konuları ele alındı.

SavunmaSanayiST.com tarafından derlenen bilgilere göre; Mısırlı bakan, askeri üretimden sorumlu bir Mısırlı heyetin Aralık 2023’te 3 farklı Türk şirketini ziyaret ettiğini hatırlattı. Bakan Mustafa, çeşitli mühimmatları birlikte üretmek için Türk şirketleriyle iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Görüşme sonrasında Bakan Mustafa, Başkan Görgün’ün üzerine Türk savunma sanayii firmalarının stantlarında yer alan ürünlerle ilgili çeşitli incelemelerde bulundu.

İki ülke arasındaki iş birliği alanlarının, mühimmat üretimiyle sınırlı olmadığı değerlendiriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama sırasında Türkiye ile Mısır arasında SİHA tedarikine yönelik mutabakat olduğunu açıkladı. Mısır’ın, yakın gelecekte Türk SİHA‘larının tedarikine yönelik bir sözleşme imzalaması ihtimali yüksek görülüyor. Daha önce Sovyet ve Rus menşeli bir envantere sahip olan Mısır Silahlı Kuvvetleri, son dönemde NATO standardında ekipman tedarikine ağırlık vermiş durumda. Mısır’ın başlıca silah tedarikçileri arasında ABD ve Fransa yer alıyor.

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