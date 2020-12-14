Türkiye ve Libya arasında imzalar atıldı

Libya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulan 47 kalem malzemenin hibe edilmesine yönelik anlaşma Trablus Büyükelçiliği’nde imzalandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu malzemelerin hibe edilmesine yönelik hazırlanan teslim tutanağının Libya Millî Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla Trablus Büyükelçiliği’nde imzalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabında konuya ilişkin olarak ise, "Libya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulan 47 kalem malzemenin hibe edilmesine yönelik hazırlanan teslim tutanakları; Libya Millî Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla Trablus Büyükelçiliğimizde imzalandı." paylaşımına yer verildi.

TSK tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri’ne verilen eğitimler devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya’da, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye’nin imzaladığı Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında UMH güçlerinin eğitimlerini Türkiye’nin Libya’da kurduğu Savunma Güvenlik İş Birliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığında sürdürüyor. TSK tarafından bölgeye konuşlandırılan T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatarların (ÇNRA) ve T-155 Fırtına Kundağı Motorlu Obüs silah sistemleri ile Libya Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim faaliyetleri devam ediyor.