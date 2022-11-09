Türkiye ve Japonya arasında imzalar atıldı

Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) düzenlenen imza törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Japonya Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki katıldı. Türkiye'de farklı bölgelerden seçilecek 90 pilot belediyenin katılımlarıyla uygulanacak proje ile yerel yönetimlerin katı atık yönetimi ve afet yönetimi alanlarında kurumsal kapasitelerinin arttırılması ve kentsel çevrenin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Pandemi ile birlikte yeni bir dünya kuruluyor. Yeni bir sürdürülebilir kalkınma modelini hayata geçirmek için hükumetimiz Paris Anlaşmasını imzaladı ve gerekli bakanlıklarımız ilgili çalışmaları yaptı. Artık biliyoruz ki deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor, seller öldürmüyor yanlış şehir planlaması öldürüyor. Bu yüzden biz koruyucu, önleyici tedbirleri almak için bu imzaları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Japonya'nın afet önleme, tıp ve sağlık gibi alanlarda seçkin teknolojilere sahip olduğunu dile getiren Kazuhiro Suzuki, Japonya'nın bu teknolojiler aracılığıyla Türkiye'de insan kaynağı yetiştirilmesine geniş çapta katkı sağlamasının iki ülkenin geleneksel dostluk ilişkilerine yeni bir sembolik anlam katacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal da dünyanın iklim değişikliği başta olmak üzere ciddi çevresel sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "Bu proje Türkiye ve Japonya arasındaki güçlü dayanışma ve iş birliğinin yeni bir somut örneği olacaktır" dedi.

Gelecek yıl Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükselten bildirinin imzalanmasının 10'uncu yıl dönümü olacağını belirten Önal, söz konusu bildirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından imzalandığını hatırlattı ve Türkiye-Japonya dostluğuna önemli katkılar sağlayan Abe'yi andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 yılı için Türkiye'de 'net sıfır emisyon' hedefi açıkladığını ve 'Yeşil Kalkınma Devrimi' ilan ettiğini hatırlatan Önal, bu hedef doğrultusunda çalışmaların somut projelerle sürdüğünü ve 'Sıfır Atık Projesi' ile 34 milyon ton geri dönüştürülebilir atığın işlenerek ekonomiye kazandırıldığını kaydetti.