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Siyaset Çavuşoğlu açıkladı! Türkiye ve İsrail, büyükelçi atamaya karar verdi
Siyaset

Çavuşoğlu açıkladı! Türkiye ve İsrail, büyükelçi atamaya karar verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karşılıklı atılacak adımla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 14:43:00 - 2022-08-17 14:44:51
Çavuşoğlu açıkladı! Türkiye ve İsrail, büyükelçi atamaya karar verdi

Ankara-Tel Aviv hattındaki ilişkiler, yeni bir döneme giriyor.

Türkiye ve İsrail, karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda el sıkıştı.

Çavuşoğlu: Büyükelçi atama konusunda anlaştık

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için büyükelçi atama konusunda anlaştıklarını açıkladı.

AA'nın aktardığına göre, Bakan Çavuşoğlu, "Ankara Filistin'i desteklemeye devam edecek." dedi.

Ortak ekonomik görüşmeler yapılacak

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye ve İsrail arasında önümüzdeki süreçte ortak ekonomik görüşmelerin gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

Karşılıklı ziyaretler

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine geçtiğimiz mart ayında Ankara'ya resmi ziyaret düzenlemişti.

Herzog'un ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Yair Lapid ile İsrail'de bir araya gelmiş, takip eden süreçte Lapid de Ankara'ya ziyarette bulunmuştu.

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Yorumlar

Yozgat

Yazik yazik israilden gelecek paralar haram bizlere yazik cok yzik bizlere

Rabia Zafer

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