Çavuşoğlu açıkladı! Türkiye ve İsrail, büyükelçi atamaya karar verdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karşılıklı atılacak adımla ilgili açıklama yaptı.
Ankara-Tel Aviv hattındaki ilişkiler, yeni bir döneme giriyor.
Türkiye ve İsrail, karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda el sıkıştı.
Çavuşoğlu: Büyükelçi atama konusunda anlaştık
Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için büyükelçi atama konusunda anlaştıklarını açıkladı.
AA'nın aktardığına göre, Bakan Çavuşoğlu, "Ankara Filistin'i desteklemeye devam edecek." dedi.
Ortak ekonomik görüşmeler yapılacak
Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye ve İsrail arasında önümüzdeki süreçte ortak ekonomik görüşmelerin gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.
Karşılıklı ziyaretler
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine geçtiğimiz mart ayında Ankara'ya resmi ziyaret düzenlemişti.
Herzog'un ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Yair Lapid ile İsrail'de bir araya gelmiş, takip eden süreçte Lapid de Ankara'ya ziyarette bulunmuştu.