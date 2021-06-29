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Gündem Türkiye ve İran'dan ortak operasyon! Öldürüldüler
Gündem

Türkiye ve İran'dan ortak operasyon! Öldürüldüler

Şemdinli'de İran yetkilileri ile yapılan koordineli operasyonda 3 PKK'lı terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 16:47:00 -
Türkiye ve İran'dan ortak operasyon! Öldürüldüler

Şemdinli bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakkâri Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek" denildi.

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