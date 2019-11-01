Türkiye ve Erdoğan düşmanı o dergiyi korku sardı! 'Erdoğan ensemizde bize yardım edin'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına yer vererek "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vermeli mi." ifadelerine yer veren skandal Fransız Le Point dergisini korku sardı. Dergi, "Erdoğan ensemizde, abone olarak bize yardım edin, destek olun...” ifadeleriyle takipçilerinden yardım istedi.
Türkiye ve Erdoğan hakkında skandal yayınlar yapan Fransız Le Point dergisini korku sardı. Dergi, "Erdoğan ensemizde, abone olarak bize yardım edin, destek olun...” diyerek abonelerinden yardım dilendi.
Son dönemde sürekli azalan satışlarıyla zor günler geçiren ırkçı dergi, İslamofobi, Türk ve Erdoğan karşıtı yayınlarla ayakta durmayı deniyor.
'Bize yardım edin'
Skandal yayınlara imza atan dergi, “Erdoğan ensemizde, abone olarak bize yardım edin, destek olun...” diyerek abonelerine yalvardı.
Erdoğan suç duyurusunda bulunmuştu
Dergi son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almış, kapağında Erdoğan'ın asker selamı verdiği fotoğrafı kullanmış ve "Etnik temizlik Erdoğan’ın metodu. Erdoğan’ın Avrupa’yı tehdit etmesine izin vermeli mi?" ifadelerine yer vermişti.