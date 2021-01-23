Türkiye ve Azerbaycan'ın son hamlesi Ermenistan'ı çıldırttı! Ağlamaya başladılar
Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikat yapma kararı terör devleti Ermenistan'ı çıldırttı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nagdalyan, bu karardan vazgeçilmesini istedi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, Türkiye ve Azerbaycan’ın Ermenistan sınırında düzenledikleri askeri tatbikatlar için açıklamada bulundu.
Nagdalyan, bugünkü basın toplantıda, “Türkiye-Azerbaycan’ın Ermenistan sınırında AGİT taahhütlerini ihlal eden askeri tatbikatı, Türkiye ve Azerbaycan yönetimlerinin Ermenistan’a yönelik barışçıl niyetleri olduğunu göstermiyor. Ermenistan’a yönelik düşmanca eylemlere son verilmesi, bölgede güvenin tesis edilmesi için koşulları oluşturabilecek” ifadesini kullandı.
Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak kapsamlı tatbikatı, 1-12 Şubat tarihlerinde Kars’ta gerçekleştirilecek. Tatbikatın amacı iki ülke birlikleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.