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Gündem Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
Gündem

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

Yeniakit Publisher
2023-06-28 03:50:00 -
Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna gerilimi, Yunanistan'daki son seçimler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı. NATO zirvesiyle ilgili de görüş alışverişinin bulunulduğu telefon görüşmesinde ilk fırsatta bir araya gelme konusunda da mutabık kalındığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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