Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna gerilimi, Yunanistan'daki son seçimler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı. NATO zirvesiyle ilgili de görüş alışverişinin bulunulduğu telefon görüşmesinde ilk fırsatta bir araya gelme konusunda da mutabık kalındığı ifade edildi.

Kaynak: DHA