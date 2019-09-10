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Türkiye ve ABD arasında 100 milyar dolarlık masa kuruldu!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'li mevkidaşı Wilbur Ross ile önemli açıklamalarda bulundu.

10 Eylül 2019 Salı 12:34
Türkiye ve ABD arasında 100 milyar dolarlık masa kuruldu!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Pekcan, "100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için engeller kalkmalı. Erdoğan-Trump görüşmesinde umarız gündem ticaret ve yatırım olacaktır" derken, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise "Ana odak noktamız somut adımların atılması." ifadelerini kullandı.

"100 milyar dolarlık hedef için engeller kalkmalı"

Pekcan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

"ABD ile yakın işbirliği içinde çalışmaya hazırız. 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için engeller kalkmalı.

Erdoğan-Trump görüşmesinde umarız gündem ticaret ve yatırım olacaktır.

Tekstil, mobilya, mermer, otomotiv, sivil havacılık, çimento ve kimya gibi bazı sektörleri öncelikli sektörler olarak belirledik.

Sektörel komiteler kurulmasına karar verdik. Türk ve ABD'li firmaları bir araya getirecek bu komiteler sonuç odaklı çalışacak. Karşılıklı ticareti artırma amacındayız. Sayın Ross'un ülkemizin potansiyeline şahit olduğunu düşünüyorum. Yatırım işbirliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini düşünüyorum.

İlave gümrük vergisi muafiyeti istedik

Sektörlerin kapasitesini artırarak ABD'ye ürün tedarik etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik. İlişkilerimizdeki bazı sıkıntıların aşılmasında ticaretimize olumlu yansımalarını olduğunu düşündük. Otomotivdeki eylem ve önemlere değindik. Bu kapsamda özellikle 232 olan ilave gümrük vergilerinden ülkemizin muaf tutulması talebimizi paylaştık. 100 milyar dolarlık hedefimiz için bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. En çok potansiyele sahip sektörlerden biri sivil havacılık sektörüdür."

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

52 Türk firması ile görüştük. Bakan Pekcan ile sağlıklı bir görüşme gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmeleri çok güzel özetlediniz. İki ülke arasında 100 milyar hedefe ulaşmak amacımız. Yani şu anki durumu 2 ya da 3'e katlamak. Türk tarafından 50 milyar dolar, ABD'den de 50 milyar dolar ticaret demek bu. Bu rakamlar yüksek rakamlar, nispeten küçük rakamlar. Mallar ve hizmetler açısından ABD için bakınca küçük rakamlar. Ekstra bir 50 milyar dolar, trilyon doların yanında bir şey değil.

Bu noktada karşılıklılık önemli her iki taraf kendi ticaret hacmini artıracak. 5 günümüzü burada geçirdik. 43 ABD'li firma ile bir araya geldik. 52 Türk firmasıyla ABD'de iş yapmak isteyen firmalarla görüşmeler yaptık. Zamanımızın büyük kısmını Sayın Bakan'la geçirdik. Kendisi çok yardımcı oldu.

Neler yapacağımız Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak. Dile getirilip duyurulacak. İlk adımdan sonra biz devam etmek istiyoruz. Somut sonuçlar ve hemen sonuç alabileceğimiz adımlarla.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:34
  1. Ruhsar Pekcan
  2. ABD
  3. Wilbur Ross

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 18 dk önce
    Bu kocaman bir yandır. ABD bizi kuzey Irak ve kuzey Suriye den uzak tutmak için bu oyunu başlatıyor. İş dünyamızın oyuncularına HAVUÇ gösteriyor, uslu durdurun hükümeti bu havucu yetin diyecek. Zaten iş dünyası bu durumlara alışkın olduğundan, hiç ağızları dahi sulanmıyor.

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