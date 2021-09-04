‘Türkiye, uzay yarışında üst basamaklara yükselecek’

Varank, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 1000’den fazla gökbilim meraklısı gencin etkinlikte olduğunu belirterek, “Her politikamızda gençleri ana paydaşımız olarak görüyoruz” dedi.

Zerzevan Kalesi’nin köklü tarihinin yanında Türkiye’de gökyüzü gözleminin yapılabileceği en iyi 10 noktadan biri olduğuna işaret eden Varank, kalenin tarihi özellikleri hakkında bilgi verdi.

Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı’nın 2020’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdiğini anımsatan Varank, Diyarbakır’ın Silvan Malabadi Köprüsü ile birlikte iki önemli dünya mirasına ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Varank, Türkiye’nin uzay alanında önemli bir birikime sahip olduğuna dikkati çekerek şu bilgileri verdi: “Bu alandaki çalışmalarımıza TÜBİTAK UZAY Enstitümüz ve TUA ile yoğun bir şekilde devam ediyoruz. TÜBİTAK UZAY ile ülkemizin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını karşılamak ve yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla İMECE Uydu Projesini yürütüyoruz. Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusunun geliştirildiği TÜRKSAT 6A Projesi’nde ise tasarım faaliyetlerini tamamladık, üretim aşamasındayız. Bu uydularımızı 2022 içerisinde fırlatmaya hazır hale getireceğiz. Böylece, haberleşme uydularını milli imkanlarla geliştirebilen 10 ülkeden biri Türkiye olacak.”