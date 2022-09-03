Türkiye uyarınca, Yunanistan NATO'ya koştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da yaptığı konuşmanın yankıları devem ediyor.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? Yunanistan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor. Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz." sözleri Yunanistan'da gündem oldu.

NATO'ya şikayet edecekler

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Yunanistan, her gün yaptığı çirkin ve haddini aşan aşağılayıcı beyan ve tehditlerde Türkiye'nin peşine düşmeyecektir. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı, özellikle tehlikeli bir dönemde ittifakımızın uyumunu kimin canlandırdığını netleştirmek için son birkaç gündeki kışkırtıcı açıklamaların içeriği hakkında derhal bilgilendireceğiz. Aynı zamanda, daha geniş bölge için istikrar ve güvenliğin direği olarak Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku kurallarına dayanarak faaliyet göstermeye devam edeceğiz." diyerek NATO'ya şikayete koştu.