Türkiye Ukraynalı motor firmasını satın alabilir

Geçtiğimiz ay Ukrayna hükümeti tarafından hisselerinin tamamı kamulaştırılan Ukraynalı motor üreticisi Motor Sich’in yüzde 50 hissesinin Türkiye’ye satılacağı konuşuluyor. Ukrayna basınındaki iddialara göre firmanın yüzde 50 hissesi, ismi açıklanmayan bir Türk savunma sanayi firmasına devredilecek.

Ukrayna'ya İHA ihracatı masada

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna heyeti Türkiye’ye gelmişti. Chas News’in iddiasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Motor Sich’in yüzde 50 hissesinin satışı konusunda görüştü. İki ülke arasında ortak üretim, teknoloji ve parça transferi yapılması planlanıyor.

Motor Sich’in ürettiği motorların yerli uçak, helikopter, seyir füzesi ve İHA projelerinde kullanılması amaçlanıyor. Hali hazırda Bayraktar Akıncı TİHA ve çeşitli projelerde Motor Sich üretimi motorlar kullanılıyor. Ukrayna ise anlaşma karşılığında Akıncı ve Bayraktar SİHA’ları kendi ülkesinde üretecek.

Çin'e satışına ABD'den engel

Dünyanın en büyük motor üreticileri arasında yer alan Motor Sich’i geçtiğimiz yıllarda Çin satın almak istemişti. ABD hükümeti bu karara tepki göstermiş ve Ukrayna’ya yaptırım uygulayarak anlaşmanın iptal edilmesini istemişti. Ukrayna hükümeti Motor Sich’in Çin’e satışını onaylamadı ve yaklaşık 3 hafta önce firmanın hisselerine el koydu. Ukrayna ve Türkiye, Motor Sich hisselerinin yüzde 50’sinin Türkiye’ye satışı konusunda anlaşırsa ABD’nin nasıl bir tepki göstereceği henüz bilinmiyor.

Envanterinde Sovyet döneminden kalma çok sayıda askeri platform bulunan Ukrayna, ABD’den uzun süredir ekipman desteği alıyor.

ATAK 2'nin motoru Ukrayna'dan gelecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ATAK-II helikopterlerinde yerli motor alternatifi olmadığı için, güç sistemlerinin Ukrayna’dan geleceğini söylemişti.

Baykar firmasının geliştirdiği ve Ukrayna’ya da tedarik edilen SİHA’larda da Ukrayna üretimi motorlar kullanılıyor.