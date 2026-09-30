Türkiye, THE 2027 sıralamasına giren üniversite sayısında dünya üçüncüsü oldu

Türkiye, Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda listeye giren üniversite sayısında ABD ve Hindistan'ın ardından dünya üçüncüsü oldu. Sıralamada 118 ülkeden 2 bin 297 yükseköğretim kurumu değerlendirildi; Türkiye bu listede 124 üniversiteyle temsil edildi.

Geçen yıl sıralamada 109 üniversitesi bulunan Türkiye, bu yıl 15 üniversitenin daha listeye girmesiyle üçüncü sıraya çıktı.

ODTÜ ve Koç, Türkiye'den en yüksek dereceyle 326-350 bandında

Türkiye'den sıralamaya giren üniversiteler arasında en yüksek dereceyi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Koç Üniversitesi elde etti; iki üniversite de dünya sıralamasında 326-350 bandında yer aldı. Sabancı Üniversitesi 376-400, Boğaziçi Üniversitesi 401-450 bandına girdi. Böylece dört üniversite dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer aldı.

Bilkent Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 651-700 bandında sıralandı. Abdullah Gül, Atatürk, Hacettepe, İstanbul Nişantaşı, İstinye, Özyeğin ve Yıldız Teknik üniversiteleri ise 801-1000 bandında yer alarak ilk bine girmeyi başaran diğer üniversiteler oldu. Türkiye'den toplam 13 üniversite ilk bine girdi.

Özvar: "Hedefimiz en az iki devlet ve iki vakıf üniversitemizle ilk 100'de yer almak"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde 124 üniversiteyle gelen dünya üçüncülüğünü, Türk yükseköğretiminin uluslararası alandaki görünürlüğü ve temsil gücünün ulaştığı noktayı göstermesi yönüyle önemli bulduğunu belirtti.

Küresel rekabetteki yükselişin sürdüğünü ifade eden Özvar, "Türk yükseköğretiminin dünyadaki ağırlığını artırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz en az iki devlet ve iki vakıf üniversitemizle ilk 100'de yer almak" dedi.

Özvar, "Bir yıl içinde sıralamada yer alan üniversite sayımızın 109'dan 124'e çıkmasını değerli buluyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz, bu geniş temsili üniversitelerimizin sıralamalardaki konumlarını daha yukarı taşıyan güçlü bir akademik performansla desteklemektir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası sıralamalardaki yeri yalnızca sayısal bir gösterge olarak görmediklerini vurgulayan YÖK Başkanı, üniversitelerin bilimsel üretim gücünü, nitelikli araştırma kapasitesini ve dünyaya yaptıkları akademik katkıyı sürekli artırmak istediklerini, daha fazla üniversitenin dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasına girmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.