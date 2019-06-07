Türkiye tesettür mayo sektöründe dünyada söz sahibi

Dünyada hala bakir sayılabilecek sayılan tesettür mayo sektöründe Türkiye, dünyada söz sahibi ülkeler arasında gösteriliyor. Yeli tesettür mayo markası Adasea’nin CEO’su Talha Tok, tesettür mayo sektörünün çok bakir bir alan olduğunu belirterek, "Türkiye jeopolitik konumunun önemini tesettür mayo çalışmalarında çok etkin kullanıyor. Türkiye’nin tesettür mayo sektöründe dünyada öncü olmasını sağlıyoruz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre, 2018 yılında Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2017 yılına göre yüzde 3.6 artışla 17.6 milyar dolar oldu. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, 31.6 milyar dolar değerindeki otomotiv endüstrisinin ardından en fazla ihracat yapan ikinci sektör konumunda görülüyor. Dünyada hala çok bilinmeyen tesettür mayo sektöründe Türkiye, dünyada söz sahibi ülkeler arasında gösteriliyor.

Türkiye’nin bugün dünyanın 7’inci, Avrupa Birliği’nin (AB) ise ikinci büyük tedarikçisi konumunda olduğuna dikkat çeken yerli tesettür mayo markası Adasea’nin CEO’su Talha Tok, üretimlerinin tamamını Türkiye’de yaptıklarını ve ekonomiye; istihdam ve döviz anlamında önemli katkılar sunduklarını söyledi.

"Türkiye jeopolitik konumunun önemini tesettür mayo çalışmalarında çok etkin kullanıyor"

Tesettür mayo sektörünün çok bakir bir alan olduğunu belirten Talha Tok, "Türkiye jeopolitik konumunun önemini tesettür mayo çalışmalarında çok etkin kullanıyor. Türkiye’nin tesettür mayo sektöründe dünyada öncü olmasını sağlıyoruz. Her yıl ihracat yaptığımız ülke sayısına en az 2-3 ülke ekliyoruz. Geçen yıl toplamda 600 binden fazla ürün satışı yaptık. Üretimde öyle bir noktaya geldik ki artık ürünlerimiz, satıldığı ülkelerde taklit edilmeye başladı. Dünyada 80 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Geleneksel satış kanallarına e-ticareti de eklediklerine işaret eden Talha Tok, şunları söyledi: "Türkiye’de e-ticaret pazarı 60 milyar lira civarında. Tüketici artık ürünleri en hızlı şekilde almak istiyor. Ben e-ticaret projemizi dünyaya açılan küçük bir dükkan olarak nitelendiriyorum. İnternet sitemiz ile artık hem yurt içi hem de küresel satışlarımızı internet üzerinden yapıyoruz. Bu yolla daha fazla ülkeye ihracat yapma fırsatı da sağlamış oluyoruz. Bizim için en önemli konu siparişlerin en kısa sürede müşterilerimizin ellerine ulaşması".