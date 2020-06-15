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Spor

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Bingöl'e geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:45:18 -
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Bingöl'e geçmiş olsun mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde şehit düşen güvenlik korucumuza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" mesajını paylaştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Bingöl" başlığıyla Karlıova'daki depremzedelere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş da "Bingöl'ün Karlıova ilçesi yakınlarında meydana gelen depremde şehit olan güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kaydetti.

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