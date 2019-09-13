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Türkiye, temmuzda AB ile 1,2 milyar ticaret fazlası verdi

Temmuz ayında AB'ye 7 milyar 639,3 milyon avroluk ihracat yapan Türkiye, AB'den 6 milyar 375,7 milyon avroluk ithalat gerçekleştirdi

13 Eylül 2019 Cuma 15:52
Türkiye, temmuzda AB ile 1,2 milyar ticaret fazlası verdi

BRÜKSEL (AA) - Türkiye, temmuzda Avrupa Birliği (AB) ile 1 milyar 263,6 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'nin temmuz ayında toplam ihracatı 181,2 milyar avro, ithalatı da 181,3 milyar avroya ulaştı. AB, temmuz ayında yaklaşık 100 milyon avro ticaret açığı verdi.

Avro Bölgesi'nin ise temmuz ayında toplam ihracatı 206,5 milyar avro, ithalatı 181,7 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 24,8 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre, Türkiye, temmuz ayında AB'ye 7 milyar 639,3 milyon avroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 375,7 milyon avroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, temmuzda 1 milyar 263,6 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, bu yılın ilk 7 ayında AB'ye yaklaşık 47,2 milyar avro ihracat yaparken, AB'den 42,3 milyar avro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019'un Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 4,9 milyar avro geçti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:52
  1. AB
  2. Avrupa
  3. Eurostat
  4. İhracat
  5. ithalat
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