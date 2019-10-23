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Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti

Türkiye'nin güvenli bölge önerisini yıllardır umursamayan Almanya, Barış Pınarı Harekatı'yla bölgenin temizlenmesinin ardından gözünü güvenli bölgeye dikti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:46
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti

Sivillerin üzerine bomba yağmasını önlemek için Türkiye'nin Suriye için yaptığı "Uçuşa yasak bölge ilan edilsin" teklifini reddeden Almanya, hazıra konmanın hesaplarını yapmaya başladı. Yıllarca Suriye için parmağını bile kıpırdatmayan Almanya şimdi Türkiye'nin temizlediği terör koridorunun "uluslararası güvenlik bölgesi" ilan edilmesini istedi. Teklifi Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer getirdi.

Dışişleri tepkili

Karrenbauer, Başbakan Angela Merkel ile görüştükten sonra Avrupalı ülkelere bu yönde bir teklif götürdüğünü açıkladı. Bakan Karrenbauer uluslararası güçlerden oluşan bir güvenli bölge oluşturulmasını önerdi. Bakanın bu teklifi, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve bakanlığı şaşırttı. Dışişleri Bakanlığı, tekliften haberdar olunmadığını ve bu konu üzerinde daha görüşülmesi gereken ayrıntılar olduğunu açıkladı.

MAAS'a bildirmiş

Karrenbauer ise öneriyi yapmadan önce bu yönde bir açıklama yapacağını Dışişleri Bakanı Maas'a cep telefonu üzerinden bir kisa mesaj ile duyurduğunu bildirdi. Türkiye'nin terör koridorunu temizlemek için bölgeye girmesini istemeyen Almanya, şimdi DEAŞ terörünü bahane ederek bölgeye girilmesini savunuyor.

Asıl derdi başka

Hıristiyan Demokrat Birlik Partili Norbert Röttgen, "Bu bölgenin güvenliğinin kontrolünün Türkiye tarafından değil de uluslararası birlik tarafından üstlenmesini sağlayacak inisiyatif ele alınmalı. Bu konuda İngiltere, Fransa ve Almanya'ya iş düşüyor" dedi. Röttgen böylece amacın Suriye'nin ve o ülke vatandaşlarının yeniden bölgeye yerleşmesinin değil de Türkiye'yi oradan uzaklaştırmak olduğunu gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 09:46
  1. Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer
  2. güvenli bölge
  3. almanya

YORUM YAZ

  • müminmümin20 sa önce
    büyük zalim israil hayallerinden vazgeçemediler mi? Bunların bu tuzaklarına kanmamak lazım.
  • YORUMYORUM22 sa önce
    Avrupa nın iki yüzlülüğü.Ahlaksız teklif.suriye nin terör örgütü tarafından istila edilmiş bölgesi ne olacak.Madem toprak bütünlüğünü çok düşünüyorlar.
  • Emine Altin Emine Altin 22 sa önce
    Siz kendinizi cokmu akilli zannediyorsunuz hadi oradan
  • ŞüpeciŞüpeci22 sa önce
    Öncelikli amaçları,Pkk yı orayageri yerleştirmek ve sahiplenmek için oraya yerleşmek Dünyayı oraya toplayıp Türkiyenin önünü kesmek
  • ihsanihsan22 sa önce
    alman gavuru kına yak
  • AkilAkil22 sa önce
    Onu geç Almanya hazıra konma peşinedeler sakin sokmayın bunlari bu alman Lara güven neyin
  • mmdoff mmdoff 22 sa önce
    Bu haberi okuyunca aklıma Kaygusuz Abdal geldi..Eğer yaşasaydı kimbilir neler söylerdi..Hadi onu hatırasına biz de diyelim ki..Seni ciddiye alanın anasını avradını...
  • SahinSahin23 sa önce
    Serefsiz alman.kendisi akilliya.türkiye temizlesin sen gel otur.tam bkr domuz zihniyeti
  • hercaihercai23 sa önce
    Hadi ordan!
  • abdillahabdillah23 sa önce
    zeka ozurlu, gundemden kopuk 1918 osnanliti paylasan isgal donemi hacli-avrupa zihniyeti... bugunku gerizekali versiyonu

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