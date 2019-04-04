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Türkiye, tekvandoda Avrupa şampiyonu oldu

- Antalya'da düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda 7'si altın 27 madalya kazanan Türkiye, üçüncü kez şampiyonluğu elde etti- Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: "2020'ye giden her yolda başarımız sürüyor"

04 Nisan 2019 Perşembe 20:01
Türkiye, tekvandoda Avrupa şampiyonu oldu


ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon oldu.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 26 ülkeden 541 sporcu katıldı.

Şampiyonanın son gününde 7 kategoride yapılan müsabakalarda Türkiye 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Üç gün süren müsabakaları, 7'si altın, 11'i gümüş ve 9'u bronz olmak üzere 27 madalyayla tamamlayan Türkiye, 2015 ve 2017'den sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Şampiyona sonucunda Danimarka 6 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla ikinci, Almanya 4 altın, 7 gümüş ve 11 bronz madalyayla üçüncü sırayı aldı. Genel sıralamada birinci olan Türkiye, erkek takım sıralamasında da zirveye çıktı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yaptığı açıklamada, takım halinde Avrupa şampiyonu olmayı başardıklarını belirtti.

Üçüncü kez Avrupa şampiyonu olduklarına dikkati çeken Şahin, "Poomse, tekvando için çok önemli. 2020'ye giden her yolda başarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, adına son gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın:

Mustafa Yılmaz-Volkan Yalçınkaya-Hayri Temel Alper (Erkek Takım 30 Yaş Üstü)

Elif Aybüke Yılmaz-Muhammet Emir Yılmaz (Çiftler 30 Yaş Altı)

Bronz:

Serap Pekcan-Yıldız Örs-Safiye Yalçın Türk (Kadın Takım 30 yaş üstü)

Hayrunnisa Aygün (Yıldız Bireysel Kadın)


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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 20:01
  1. 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası
  2. türkiye
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