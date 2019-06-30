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Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası sona erdi

30 Haziran 2019 Pazar 17:03
Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası sona erdi

BİTLİS (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunca (TKF), Bitlis'in Tatvan ilçesinde 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına düzenlenen Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası tamamlandı.

Tatvan ilçesinde düzenlenen şampiyonaya 17 ilden katılan 200 sporcu, dereceye girebilmek için kıyasıyla mücadele etti.

İki gün süren yarışların sonunda Ferdi Ertaş, Berna Yılmaz, Yusuf Emre Fırat, Gülşah Aga, Oğuzhan Aga, Zeynep Elif Durlanık, Abdullah Yılmaz, Özlem Ceren Dursun, kategorilerinde Türkiye birincisi oldu.

İller sıralamasında ise Ankara birinci, Muş ikinci, Bolu üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren sporculara düzenlenen törende kupa ve ödülleri verildi.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan TKF Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu, federasyonun 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası'nı Tatvan'da yaptıklarını söyledi.

Bu organizasyonu 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına düzenlediklerini belirten Nuroğlu, "İki gün boyunca yaptığımız müsabakalarda sporcularımız başarılı yarışlar sergiledi. İlgi ve alakadan son derece memnunuz. Kazasız belasız süper bir yarış çıkardık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törene, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Şahin, TKF Yönetim Kurulu Üyesi Refik Avşar, sporcular, antrenörler ile yöneticiler katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 17:03
  1. Bitlis
  2. sporcu
  3. Tatvan
  4. Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası
  5. yarışma

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