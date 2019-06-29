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Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası başladı

- Bitlis'in Tatvan ilçesinde başlayan, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına düzenlenen Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası'nda, 17 ilden 200 sporcu mücadele edecek - Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu:"Bu branşta 2 bin civarında lisanlı sporcumuz var. Sürekli dünyayla irtibatlı çalışıyoruz. Sürekli kurs için yurt dışına antrenörlerimizi gönderiyoruz. Öğrencilerimize kurs veriyoruz. Elimizden geldiğince bu sporu bir yere getirmeye çalışıyoruz"

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:11
Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası başladı

BİTLİS (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF), 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına düzenlediği Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası Bitlis'te başladı.

Tatvan ilçesinde startı verilen şampiyonada 17 ilden 200 sporcu mücadele edecek.

TKF Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası'nı Bitlis'te başlattıklarını belirtti.

Tatvan'ı önemsediklerini, burada spora ilgiden memnun olduklarını ifade eden Nuroğlu, yarışmaların Tatvan'da sürekli hale gelmesini ümit ettiklerini söyledi.

Kaymakamlık, belediye, il müdürlüğü ve vatandaşların son derece ilgili olduğunu, her türlü desteği verdiğini ifade eden Nuroğlu, şunları kaydetti:

"Yarışmaya 200 sporcu katıldı. Yöneticiler ve hocalarla 300 civarında bir katılım var. Tekerlekli kayak, kayaklı koşunun yaz antrenmanı olarak başladı ve ardından branş haline geldi. Tekerlekli kayağı, genellikle kuzey disiplini ile biatlon sporcuları yapıyor. Bu branşta 2 bin civarında lisanlı sporcumuz var. Kurs için antrenörlerimizi yurt dışına gönderiyoruz. Öğrencilerimize kurs veriyoruz. Elimizden geldiğince bu sporu bir yere getirmeye çalışıyoruz. Burada dereceye giren sporcularımız uluslararası arenada yarışacak."

TKF Teknik Kurulu Üyesi Sedat Doymaz, yarışmalarda sporcuların 2 bin 500, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin metrede mücadele edeceklerini aktardı.

Sporculardan Murat Tetik de yarışmaya Ankara'dan katıldığını bildirerek, "İmkanlarımız dahilinde yarışmaya hazırlandık. Milli takım kampından gelen arkadaşlarımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Pist çok güzel." dedi.

Ankara'dan yarışmaya katılan Beril Bahar Ayaz, 3 bin 500 metrede 16 yaş altı kategorisinde yarıştığını belirterek, ilk üçe girip madalya almayı hedeflediğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:11
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