Türkiye tek yürek! Akit TV'den büyük destek
'Asrın felaketi' ile yüzleşen Türkiye, büyük bir dayanışma örneği oluşturdu. Akit TV olmak üzere tüm televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor. Ortak yayın 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlayacak.
Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de düzenlenecek yardım gecesi başta Akit TV olmak üzere tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor.
Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek.
Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.
15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlayacak “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.
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