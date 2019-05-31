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'Türkiye tek yumruk olduğunu bütün dünyaya haykırdı'

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, ülkeyi karıştırmak isteyenlere karşı Türkiye'nin tek yumruk olduğunu söyledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:30
'Türkiye tek yumruk olduğunu bütün dünyaya haykırdı'

Özdemir, AA muhabirine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye ittifakı" sözleri ile Samsun'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde siyasi parti liderlerinin verdiği birlik fotoğrafını değerlendirdi.

31 Mart seçimlerinden önce birtakım provokatörler devreye girmesine rağmen milletin barış içerisinde bir seçim geçirdiğini belirten Özdemir, Erdoğan'ın siyasi parti liderlerine yaptığı "Türkiye İttifakı" çağrısının Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen törende karşılık bulduğunu söyledi.

Özdemir, Erdoğan'ın bu davetinin halk nezdinde büyük takdir topladığını, Batı'yı ise rahatsız ettiğini ifade ederek "Siyasilerin de bu birlikteliği sağlaması çok güzel." diye konuştu.

"Türkiye İttifakı sisteme olumlu yansıyacak"

"Türkiye İttifakı" çağrısının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne olumlu yansıyacağını ifade eden Özdemir, Samsun'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde siyasi parti liderlerinin verdiği birlik fotoğrafının da önemli olduğunu vurguladı. Özdemir, şunları kaydetti:

"O görüntü bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve bizden sonraki neslin de başkanlık sistemiyle yönetileceğinin bir tablosudur. Türkiye'deki barış bütün ülkelere lazımdır. Yurt dışından aramıza ajanlar, fitneler, FETÖ ve PKK gibi birtakım uzantıları sokarak Türkiye'yi karıştırmak isteseler de bugün Türkiye tek yumruk olduğunu bütün dünyaya haykırdı. Bunu, 15 Temmuz'da kahpece yaptıkları darbeden de anlıyoruz. Türkiye tek yumruktur. Alevi canlara, bütün kardeşlerime sesleniyorum: Bizim başka bir Türkiye'miz yok."

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 12:30
  1. Samsun
  2. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı
  3. Özdemir Özdemir

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