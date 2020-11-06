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Aktüel Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri yeni deposunu Bursa'da açtı
Aktüel

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri yeni deposunu Bursa'da açtı

Tarım Kredi Birlik Genel Müdürü Bayramali Yıldırım: - "Üreticiden tüketicinin mutfağına ürünleri götürme çabası içerisindeyiz. Bu yılı 170-180 mağazayla bitireceğiz, 2021 sonunda 500 mağazayı geçeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 12:50:02 -
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri yeni deposunu Bursa'da açtı

BURSA (AA) - Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin yeni deposu Bursa'da açıldı.

Tarım Kredi Birlik Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, Kestel ilçesi Ankara yolu üzerindeki deponun açılışında, yıllardır çiftçinin en temel destekçilerinden olduklarını, son yıllarda da çiftçinin ürettiğini satma anlamında bir atılım içerisinde bulunduklarını söyledi.

Çiftçiye yılda 10 milyar liraya yakın destekte bulunduklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu seneki rakamlara baktığımız zaman çiftçinin elindeki 2-2,5 milyar liralık ürünü alarak bizim kendi fabrikalarımızda ya da iştiraklerimizin fabrikalarında işleterek Türk tüketicisine sağlıklı besinler üretmeye çalışıyoruz. Sağlıklı ürünlerle Türk tüketicisinin mutfağına gidiyoruz. Bunun için de Birlik AŞ olarak Türkiye geneline yaygın 14 depomuz var, Bursa ile beraber bugün 14'üncü depomuzu açmış oluyoruz. Beşevler Mahallesi'nde de 133'üncü mağazamızı açarak, üreticiden tüketicinin mutfağına ürünleri götürme çabası içerisindeyiz. Bu yılı 170-180 mağazayla bitireceğiz, 2021 sonunda 500 mağazayı geçeceğiz."

Bursa'da sadece depo açmadıklarını, bölgedeki çiftçiden ürünler de alacaklarını kaydeden Yıldırım, "Burada en büyük destekçimiz, Türk çiftçisi. Yaklaşık 50 bin ton yağlık zeytin alacağız, 10 bin ton da sofralık zeytin alıp Balıkesir Gömeç'teki kendi tesisimizde işleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Depo açılışında birliğin ürünleri tanıtıldı, yöresel kıyafetli kadınlar geleneksel yöntemlerle un öğüttü.

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