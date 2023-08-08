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Spor Türkiye tarihinde rekor! Gedson’a çılgın teklif
Spor

Türkiye tarihinde rekor! Gedson’a çılgın teklif

Yeniakit Publisher
2023-08-08 16:28:00 -
Türkiye tarihinde rekor! Gedson’a çılgın teklif

Monaco Beşiktaşlı yıldız Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak için 30 milyon Euro önerdi. Siyah-beyazlılar ise beklentisinin 50 milyon Euro olması sebebiyle bu teklifi reddetti.

Monaco Beşiktaşlı yıldız Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak için 30 milyon Euro önerdi. Siyah-beyazlılar ise beklentisinin 50 milyon Euro olması sebebiyle bu teklifi reddetti.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta Gedson Fernandes'e Fransa’dan sürpriz bir teklif geldi.

BEKLENTİ 50 MİLYON EURO

Hürriyet’te yer alan habere göre Ligue 1 ekiplerinden Monaco’nun 24 yaşındaki orta saha için 30 milyon Euro önerdi. Siyah-beyazlılar ise bonservis bedelinin yarısının Benfica’ya gidecek olması sebebiyle bu teklifi reddetti. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için istediği fiyat 50 milyon Euro olduğu aktarıldı.

EN YÜKSEK BEDEL ARDA GÜLER'DE

Real Madrid’in Arda Güler için Fenerbahçe’ye ödediği 20+10 milyon Euro Süper Lig tarihinde şuana kadar ki ödenen en yüksek bonservis bedeli konumunda yer alıyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan Gedson Fernandes burada çıktığı 38 maçta 3 gol 7 asist kaydetti.
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