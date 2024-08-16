Türkiye tarihinde bir ilk! Teşekkürler Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye bir ilki daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor.

TÜRKSAT 6A'nın tarihi yolculuğunda bir ilke imza atıldı. TÜRKSAT 6A yörünge transferi sırasında 70 bin kilometre irtifaya yükseldi.

CTech tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem sayesinde Türkiye, tarihinde ilk kez bu kadar uzak mesafeden sinyal almayı başardı.

TRT Haber'e konuşan CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, proje için 10 yıldır çalıştıkları belirtti.



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'YURT DIŞINA SATACAĞIZ'

Fırat, "TÜRKSAT 6A ve ondan önceki projeler bize çok önemli kazanımlar sağladı. Bu projelerde imza attığımız uyduların anahtar teslim olarak yurt dışına satılması masadaki seçeneklerden biri. Ayrıca geliştirilen alt teknolojilerin yurt dışındaki müşterilere satışı da ihtimaller dahilinde. Burada önemli bir nokta var... Türkiye'nin ürettiği ekipmanlar uzayda tecrübe edildi. Haliyle bu alanda dünyadaki az sayıdaki seçenek arasına girdik. Biz buna 'tarihçe' diyoruz. TÜRKSAT 6A ile ülkemiz çok değerli bir tarihçe kazandı. Bundan sonraki süreçte rekabetçi koşullarımızı da ortaya koyarak yurt dışına satış işlemlerinin peşine düşeceğiz. Türk uzay ürünlerini farklı ülkelerin kullanımında göreceğiz günler uzak değil" dedi.