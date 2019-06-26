Türkiye Taekwondo Federasyonu’ndan MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ziyaret

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Federasyon Eğitim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sefa Lök ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Oldukça samimi geçen ziyarette Başkan Şahin, federasyonun faaliyetleriyle ilgili Bahçeli’ye bilgi verdi. Devlet Bahçeli, Taekwondo Federasyonu’nun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, “Taekwondo branşında sporcularımızın aldığı başarılı sonuçları gurur ve takdirle karşılıyoruz. 2020 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarında federasyonumuzdan yine yüce milletimizi gururlandıracak sonuçlar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, 2020’de başarılı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgulayarak, “Taekwondo ailesi olarak, hakemlerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza gösterdiğiniz derin ilgi ve muhabbet dolayısıyla müteşekkiriz” dedi.

Ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.