  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye, Tacikistan’a en çok insani yardım yapan ülkeler arasında
Aktüel

Türkiye, Tacikistan’a en çok insani yardım yapan ülkeler arasında

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:05:21 -
Türkiye, Tacikistan’a en çok insani yardım yapan ülkeler arasında

TAŞKENT (AA) - Türkiye, bu yılın ocak-ağustos döneminde Tacikistan’a en çok insani yardım gönderen ülkeler arasında yer aldı.

Tacikistan İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkeye yılın 8 ayında 54 ülkeden 33 milyon 612,8 bin dolarlık insani yardım gönderildi.

Bu dönemde ülkeye gönderilen 14,2 bin ton insani yardım arasında gıda ürünleri, tıbbi ilaç ve malzeme ile diğer eşyalar yer aldı.

Ülkeye en çok yardım gönderen ülkeler arasında yüzde 41,3’lük oranla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 12,3’lük oranla Özbekistan ve yüzde 11,7’lik oranla Türkiye izledi.

Geçen sene Tacikistan’a dünyanın 55 ülkesinden toplam değeri 54,7 milyon dolar olan 18,3 bin ton insani yardım gönderilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu
Gündem

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleriyle ilgili Suudi Arabistan'dan sevindiren haber geldi. Umre ziyaretler..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail Büyükelçisi'ne ağır geldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail Büyükelçisi'ne ağır geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitab eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katil devlet İsrail'e yönelik eleştirileri sonrası ..
AFAD açıkladı! O ilimizde korkutan deprem!
Gündem

AFAD açıkladı! O ilimizde korkutan deprem!

Konya'da saat 21.22'de 3.6 şiddetinde deprem oldu.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı