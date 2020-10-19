Türkiye SUV’u sevdi

Onur Yılmaz

2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünyanın amansız bir mücadele içerisine girdiği salgın otomotiv sektöründe üretimin bir süre duraklamasına yol açtı. Pandemi sebebiyle 2020 yılında otomotiv satışları hem dünyada hem de ülkemizde bir hayli düştü. Otomotiv sektörü geçtiğimiz yıllara oranla düşüş yaşarken bu hassas dönemde SUV’lara (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) olan ilgi arttı.

SUV Sedanın tahtını sallayacak

Türkiye’de genellikle sedan gövde tipi araçlar tercih ediliyor. Ancak SUV gövde tipi otomobiller sedanların tahtını sallamaya başladı. Satış rakamları incelendiğinde sedanların ardından en çok tercih edilen otomobiller SUV’lar oldu. İşin uzmanları SUV’a duyulan ilgilinin her geçen gün artacağını ve 2023’ten sonra SUV’ların sedanların yerini alacağını belirtiyor. Araç satın alanların SUV’ları geniş kabin ve bagaj hacmi ile konforlu seyahat etme olanağı sağladığı için tercih ettiği belirtiliyor. Türkiye otomobil pazarında 2020 eylül sunu itibariyle en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43,9 payla sedan otomobiller oldu. Sedanları, payını yüzde 22,3’ten yüzde 28,9’a çıkartan SUV’lar takip etti. 2019 yılının ilk dokuz ayında 117 bin 104 sedan otomobil satışı yapıldı. Sedan araç pazarında 2020 senesinin ilk dokuz ayında ise yüzde 46 yükselişle 170 bin 462 rakamı görüldü. Geçtiğimiz sene SUV gövde tipi 50 bin 903 araç satılırken Eylül 2020’nin sonuna kadar satışlar 112 bin 358’e ulaştı. SUV, 2020 yılının ilk dokuz aylık pazarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 120,7 oranında büyüttü. SUV’un satışlardan aldığı pay ise yüzde 28,9 yükseldi.

Dengeler değişebilir

Geniş ve konforlu yapısının yanı sıra yakıt tüketimi göz önünde bulundurulduğunda uzmanlar birkaç yıl içerisinde sedanların tahtını SUV’ların alacağını belirtiyor. Önümüzdeki senelerde SUV’un dünya pazarındaki yerinin yüzde 45’in üzerine çıkması bekleniyor.