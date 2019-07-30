Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta yapılacak - Şampiyonanın üçüncü ayak yarışı 3-4 Ağustos tarihlerinde, 5 ayrı kategoride düzenlenecek



ANKARA (AA) - Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışı, 3-4 Ağustos tarihlerinde Uşak’ta yapılacak. Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, yarış takviminde yer alan şampiyona bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenecek. Şampiyona, 3 Ağustos Cumartesi günü teknik kontrollerin ardından serbest ve sıralama antrenmanlarıyla start alacak. Üçüncü ayak 4 Ağustos Pazar günü koşulacak. Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışı, Süpermoto A, Süpermoto B, S3, 85 cc, 65 cc kategorilerinde gerçekleştirilecek. Bu arada, Yamaha R25 Kupası da aynı tarihte, aynı pistte yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.