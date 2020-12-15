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Ekonomi Türkiye, süper güç olan o ülkeyi geride bırakarak dünyanın zirvesine yerleşti!
Ekonomi

Türkiye, süper güç olan o ülkeyi geride bırakarak dünyanın zirvesine yerleşti!

Pandemi sürecinde ağır yaralar alan dünya ekonomisine rağmen Türk ekonomisi bu sıkıntılı süreci en az hasarla atlatmayı başardı. Ekim ayında sanayi üretimini yüzde 10,2 artıran Türkiye, süper güç olan Asya devini de geride bırakarak dünyanın zirvesine yerleşti.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 08:23:00 - 2020-12-15 08:41:59
Türkiye, süper güç olan o ülkeyi geride bırakarak dünyanın zirvesine yerleşti!

Koronavirüs sebebiyle bir çok ülke yeniden kapanmaya giderken Türkiye sanayii dünyanın yükselen yıldızı oldu. Sanayi üretimi gelen siparişlerle birlikte ekim ayında beklentilerin de üzerinde yüzde 10,2, artış gösterdi.

Türkiye, Çin'i bile geride bıraktı

Türkiye bu performansıyla Tayvan, Çin, Belçika ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu sanayi üretimi artan birçok ülkeyi geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. ABD, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Japonya'nın da aralarında olduğu gelişmiş ülkelerin sanayi üretiminde ise söz konusu ayda gerileme dikkati çekti. Sanayi üretiminin önümüzdeki dönemde kredi artış hızındaki düşüş ve salgının ikinci dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekleniyor.

Her sektörde ciro arttı

Sanayide çarklar hızlanırken cirolarda da artış var. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 30,9 artış gösterdi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, ekimde yıllık bazda sanayi ciro endeksi yüzde 38,5, inşaat ciro endeksi yüzde 21,5, ticaret ciro endeksi yüzde 34,6, hizmet ciro endeksi de yüzde 8,8 artış kaydetti. Söz konusu dönemde perakende satış hacminde de yıllık bazda yüzde 12 artış yaşandı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 14,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,5 yükseldi.

Tüm zamanların rekoru

Öte yandan Borsa İstanbul'dan rekor haberi geldi. Banka alımları ile yükselişi sürdüren BIST 100 Endeksi, 1.400 seviyesine çıkarak bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, ABD’de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve yeni tip korona virüs aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin direnç, 1.320 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

(Türkiye Gazetesi)

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Yorumlar

Kemal Yılmaz

Bu arada covid vaka sayısında da İtalya ve İspanya’yı geride bırakıp Dünyada 7. sıraya oturduk!!!
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Borazan Yilmaz

Avrupa ekipman ve tütün kolonyasi bekler. Neredesiniz, sesimizi duyun bize maske gönderin sizi aramiza alalim.
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