Türkiye Şühedanın izinde yürüdü

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde “Şühedanın İzinde” temasıyla düzenlenen anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde bir araya geldi. Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden, otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanında buluştu.

Namaz kılıp, dualarla şehitleri yâd ettiler

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kolordu komutanları, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çevre illerin valileri, belediye başkanları da katıldı.

Mehmetçik, toplanma alanı çevresindeki dağlarda dev Türk bayrakları açtı, fedakâr ecdadı anmak için bir araya gelen vefakar gençler de Mehmetçikle fotoğraf çektirdi. Eski asker kıyafetleri giyen bir grup da yere serdikleri seccadeler üzerinde namaz kılıp şehitleri yâd etti.

Tekbirler ve salavatlar eşliğinde yürüdüler

Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulundu. Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti. 4,5 kilometrelik yürüyüşün son noktasında da Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edildi.

Daha sonra bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, “Esir olmayı kabul etmeyen bu milletin kahramanlık destanları, her türlü tehdide karşı bize ve sonraki nesillere müthiş bir ilham kaynağıdır. Aydınlık gelecek, ecdadını hakkıyla yad edenlerin, o izleri kaybetmeyenlerin olacaktır” dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise, “Gözünü kırpmadan vatan uğruna canından geçenleri saygı ve minnetle anıyoruz. Şehitlerin kanıyla sulanan bu topraklar, dosta güven düşmana korku salan büyük bir çınara dönüşmüş ve gençlerimiz sadece ülkemizin değil, bölgemizin ve insanlığın umudu haline gelmiştir” diye konuştu.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ndeki konuşmasına, önceki gün Akçakale-Şanlıurfa hudut hattındaki terör saldırısında şehit olan 3 asker ile Sarıkamış şehitlerine rahmet dileyerek başladı. Akar, “Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. Saldırının hemen ardından 12 teröristi imha ettik. Operasyonlar sürüyor. Bu sayı artacak” dedi.

Konuşmasında "Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda..." dizesini hatırlatan Akar, "Mehmetçiğin, Sarıkamış Harekatı'ndaki fedakarlıkları da vatana adanmışlık destanı olarak tarihe geçmiştir. Mehmetçiklerimizin bir asır önce burada ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa rağmen, emsali görülmemiş bir vazife anlayışıyla şehadet mertebesine ulaşmaları, hafızalarımızda derin izler bırakmıştır. Sarıkamış Harekatı'ndaki askerlere kışlık giysi, erzak ve mühimmat yetiştirmek için yola çıkan ve Karadeniz'de batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinin fedakâr personeli ile bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.