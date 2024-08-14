Türkiye Siper füzesini geliştirdi! Ankara'ya verilmeyen füzeler için ABD son kararını duyurdu

Polonya’nın Wisla programı kapsamında Patriot hava savunma sisteminin bir parçası olan 48 adet M903 lançerinin üretimi için Raytheon Polska ve Huta Stalowa Wola arasında yeni bir sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre Polonya’daki Stalowa Wola fabrikasında toplam 48 adet M903 Patriot hava savunma sistemi füze lançeri üretilecek. Füze lançerlerinin tamamının 2027 ve 2029 yılları arasında Polonya Ordusu’na teslim edilmesi beklenirken, Polonyalı yetkililer sözleşmenin toplam değerinin 1.23 milyar dolar olduğunu aktardı.

Polonya 2023 yılında ABD’den Patriot PAC-3 MSE hava ve füze savunma füze sistemini tedarik etmek istemişti. Washington yönetimi 29 Haziran 2023’te Patriot sistemlerini satışını onaylamıştı. Bugün imzalanan sözleşme de geçtiğimiz yıl yapılan anlaşmadaki füze lançerlerinin üretiminin kesinleşmesi anlamına geliyor. Huta Stalowa Wola aynı zamanda fabrikada M903 lançerleri için servis, bakım ve onarım işlevini görecek merkezler kurarak, Polonya Ordusu’na teknik desteğini de sürdürecek.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ‘’Bu sözleşme Polonya’nın güvenliğini güçlendiriyor. ABD ve Polonya ilişkileri daha önce hiçbir zaman bu kadar iyi olmamıştı.’’ ifadelerini kullandı. Polonya özellikle Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından savunma yatırımlarını arttırmasıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Savunmasanayist

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