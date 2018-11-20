Türkiye sınırına asker yığıyorlar!

ABD önce DEAŞ’ı bahane ederek Türkiye sınırını cephaneliğe çevirdi. Şimdi de Yarubiye/Ayn el-Arab güzergahına asker gönderiyor. Son 10 günde PKK bölgesine gönderilen ABD askeri sayısı 500’ü aştı.

Pentagon, Suriye’nin güneyinde kurduğu Tenef Üssü ve Irak’ta bulunan birliklerinden Türkiye sınır hattına takviye kuvvet gönderdi. Son dönem Deyrizor bölgesinde varlığı devam ettirilen DEAŞ unsurlarını bahane ederek gönderilen silah, cephane, zırhlı ve iş makinelerinin büyük bölümünü Türkiye sınırına sevk eden ABD, Yarubiye/Ayn el-Arab güzergahına şimdi de asker gönderiyor. Son 10 günde PKK bölgesine takviye amaçlı gönderilen ABD askeri sayısı 500’ü aştı.

ABD-PKK ortak planı

Dırbesiye, Malikiye, Amude, Kamışlı gibi sınır noktalarına yollanan Pentagon güçleri, PKK militanları ile durum değerlendirmesi yaptı. Rakka Yerel Meclis Üyesi Salih Hacı Abdullah, ABD ve PKK’nın eşzamanlı bir plan dahilinde sınırın sıfır noktasına asker sevk ettiğini, Deyrizor, Rakka cephesinden 3 binden fazla PKK’lının Türkiye’nin müdahalesinden korkulduğu için kuzey bölgelerine gönderildiğini belirtti.

Sivil katliamı sürüyor

ABD kirli PKK planı dahilinde bir yandan DEAŞ’ın bölgede tutunmasını sağlarken, diğer yandan da Deyrizor kırsalının yerel halktan arındırılması hedefiyle beldeleri bombalamayı sürdürüyor. Deyrizor Yerel Meclisi Eski Üyesi Kerem Fireyah, El Hacin, Susa ve Bubadran yerleşkelerini hedef alan ABD bombardımanlarında son 1 ayda katledilen sivil sayısının 270’i aştığını, DEAŞ bahanesi ile sivillerin vurulmaya devam edildiğini söyledi.

DEAŞ tiyatrosu

DEAŞ’ın Suriye’de 2 yılı aşkın süredir tutulduğu Hacin bölgesinde tiyatro sürüyor. Deyrizor Yerel Meclisi Eski Üyesi Kerem Fireyah, ABD’nin PYD için DEAŞ’ı orada tuttuğunu ifade etti. Fireyah, “Son 10 günlük dilimde PKK sis ve fırtına bahanesi ile bölgeden çekildi. Bu tiyatro dahilinde DEAŞ Süse ve Baguse’de yeniden kontrolü ele geçirdi” dedi. Bu hamlelerin Suriye PKK’sına daha fazla silah sevkiyatı için sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Yeni Şafak