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Ekonomi “Türkiye, SİHA’larda ABD, İsrail ve Çin’e ciddi rakip oldu”
Ekonomi

“Türkiye, SİHA’larda ABD, İsrail ve Çin’e ciddi rakip oldu”

Financial Times gazetesi, Türkiye’nin silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) ABD, İsrail ve Çin’e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:30:00 -
“Türkiye, SİHA’larda ABD, İsrail ve Çin’e ciddi rakip oldu”

Gazetenin, Türkiye’nin ürettiği SİHA’lara ilişkin haberinde, Dağlık Karabağ’da Ermenistan’a karşı mücadele veren Azerbaycan ordusunun çok sayıda Ermeni mevzisini, hava savunma sistemlerini, topçu birliklerini ve tankları hava saldırılarıyla vuran Türk yapımı SİHA’ların usta işi görüntülerini yayınladığı belirtildi. Bir savaş uçağı üretme planı gibi bazı girişimlerin birçok analist tarafından aşırı hırslı görülmesine karşın, İHA programının Türkiye’yi yükselen bir drone gücü haline getirdiği kaydedilen haberde, New York Bard Koleji Drone Çalışmaları Merkezi Eş Direktörü Dan Gettinger’ın, Türkiye’nin SİHA’larda ABD, İsrail ve Çin’e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını ve Türkiye’nin SİHA programının oldukça sofistike olduğunu söylediği aktarıldı.

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