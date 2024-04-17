Türkiye Sigorta rekor üretim performansını ilk çeyrekte de sürdürdü!

Türkiye Sigorta; 1 Ocak-31 Mart 2024 döneminde toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131 artırarak; 28.2 milyar TL’ye ulaştırdı ve çeyrek bazında rekor kırdı.

2024 yılının ilk çeyreğinde yangından nakliyata, havacılıktan mühendisliğe, sağlıktan finansal sigortalara kadar hem kurumsal hem de bireysel ürünlerde rekor üretimlere imza atan Türkiye Sigorta, güçlü finansal büyümesini ilk çeyrekte de sürdürdü.

Türkiye Sigorta’nın ihtiyaca uygun olarak dizayn edilen kurumsal ve bireysel ürünleriyle liderliğini 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam ettirdiğini belirten şirket Genel Müdürü Taha Çakmak; “Sektörün öncü şirketi olarak ülkemizin stratejik yatırımlarına güvence sağlarken, aynı zamanda milletimizin sigorta ürünlerine en kolay şekilde ulaşması için çalışıyoruz. İnsanımızın iyi sağlık hizmetlerine ulaşımını daha da güçlendirmek amacıyla sağlık alanında büyümeye ve güvence sunmaya devam ediyoruz, yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre sağlıkta yüzde 255 büyüme kaydederek 2.7 milyar TL prim üretimine ulaştık. Yangın, mühendislik, havacılık, nakliyat poliçelerimizle ise ülkemizin değerlerine ve yatırımlarına güvence sunduk. Bu yaklaşımımızla hem toplumumuzun sigorta penetrasyonunun hem de şirketimizin müşteri derinliğinin artmasına olumlu katkı sağlıyoruz. Ayrıca, açık ara sektör lideri olduğumuz yangın ve en güçlü kaslarımızdan biri haline gelen kasko branşlarında verimlilik ve sürdürülebilir karlılık stratejilerimiz doğrultusunda etkin büyüme performansımızı devam ettiriyoruz.” dedi.

Türkiye Sigorta’nın 2024 yılının ilk çeyreğinde olduğu gibi yılın geri kalanında da bireysel ürünlerin yanında yangın, mühendislik, nakliyat, işyeri ve ticari poliçelerde öncü rolünü sürdüreceğini belirten Taha Çakmak sözlerine şöyle devam etti: “Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda 2024 yılında, hem bireysel hem de ticari segmentteki gelişimimizi sürdürecek, yaygın ve müşteri odaklı satış ve hizmet ağımızı kullanarak sürdürülebilir karlı büyümemizi devam ettireceğiz. Gücünü adından alan ve hayatın her alanında sigortalılarının yanında olan bir şirket olarak, ülkemizle birlikte gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz.”

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