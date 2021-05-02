Türkiye Sigorta liderliğini sürdürdü

Türkiye Sigorta, ilk çeyrekte yüzde 15.21 pazar payı ve 3.3 milyar TL prim üretimiyle sektör liderliğini pekiştirdi. Türkiye Hayat Emeklilik de öyle. Şirket, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 3.0’da bir milyon 980 bin 523 katılımcı sayısı ve devlet katkısı dahil fon büyüklüğünde 29.9 milyar TL, Otomatik Katılım’da ise 2 milyon 260 bin 476 çalışan ve devlet katkısı dahil 7 milyar TL’lik fon büyüklüğüyle öne çıktı.

Kâelarını arttırdılar

Türkiye Sigorta, 2021 yılının ilk 3 ayında aktif büyüklüğünü yüzde 14 artışla 12.2 milyar TL’ye ulaştırırken, dönem net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında yükseltip 329 milyon TL’ye çıkardı. Bu dönemde Türkiye Hayat Emeklilik ise 908 milyon TL prim üreterek 407 milyon TL net kâr elde etti.

Acentelere teşekkür

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Benli, “Pandemi şartlarının yoğun şekilde hissedildiği bir dönemde müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümlerimizle, dijital kanallardaki başarılı çalışmalarımızla istikrarlı büyümemizi ve sektör liderliğimizi sürdürdük. İki şirketimizde elde ettiğimiz güzel sonuçlar için çalışma arkadaşlarımıza, acentelerimize ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ederim. İki şirketimizin de liderliklerinin yılın diğer dönemlerinde de güçlenerek devam edeceğine olan inancımız tam ” dedi.

Açık ara önde

Türkiye Sigorta’nın iyi bir grafik sergilediğinin altını çizen Benli, şöyle konuştu: “Genel zararlar, yangın ve doğal afet ile sağlık sigortaları branşlarında şirketimizin üretim rakamları bizleri sevindiriyor. Genel zararlar branşında ilk çeyrekte bir milyar 481 milyon TL’yi aşan bir üretim ve yüzde 41’e yakın pazar payımızla sektörün açık ara önderi olmanın gururunu yaşıyoruz. Yangın ve doğal afet branşında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 oranında büyümeyle 503 milyon TL prim ürettik ve yüzde 15.8’lik pazar payımızla liderliğimizi pekiştirdik. Pandemiyle yoğun ilgi görmeye başlayan sağlık sigortaları branşında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında büyüme ve 175.5 milyon TL prim üretimiyle istikrarlı bir şekilde pazar payımızı arttırmaya devam ediyoruz.”

37 mirlarlık fon büyüklüğü

Türkiye Hayat Emeklilik’in de birinciliği rakiplerine bırakmadığını vurgulayan Benli, şunları kaydetti: “BES ve OKS’de toplam 4 milyon 250 bine yakın katılımcı ve 37 milyar TL’ye yaklaşan bir fon büyüklüğüne sahibiz. Sahip olduğumuz bu rakamların önümüzdeki dönemde 18 yaşından küçüklerin BES’e dâhil edilmeleriyle artacağını düşünüyoruz. Ayrıca özel emeklilik hizmeti veren sandık, vakıf, gibi kuruluşlar nezdindeki birikimlerin 2023 sonuna kadar BES’e aktarım imkânının sağlanmasıyla daha da yukarılara çıkacağına inanıyoruz.”