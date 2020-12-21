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Ekonomi Türkiye Sigorta Birliği, Azerbaycan'ın sigorta sektörüne destek verecek
Ekonomi

Türkiye Sigorta Birliği, Azerbaycan'ın sigorta sektörüne destek verecek

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli: - "Kardeş ülke Azerbaycan sigorta pazarının dünya ile ilgili entegre olma yolculuğunda Türk sigorta sektörü olarak tüm desteği vereceğiz" - "Azerbaycan'la başlayan iş birliğimizi ilerleyen dönemde tüm Türk coğrafyasına genişletmeyi planlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-21 09:21:29 -
Türkiye Sigorta Birliği, Azerbaycan'ın sigorta sektörüne destek verecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Azerbaycan Sigortacılar Derneği arasında Türkiye ve Azerbaycan'da sigorta sektörünün hızlı gelişimine katkı sağlamak amacıyla mutabakat imzalandı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Azerbaycan'da sigorta geleneklerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'deki sektör deneyiminin aktarılması sağlanacak.

Azerbaycan, sigorta pazarında yeni bir ürün stratejisi şekillendirmede Türkiye'nin deneyimini kullanma ve Türkiye'nin reasürans deneyimini Azerbaycan'da uygulamak için çalışmalara başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, yapılan mutabakatla, Türkiye'nin sigortacılık alanında iki asra yaklaşan tecrübe ve birikiminin kardeş ülke Azerbaycan'da sigortacılığın gelişmesi için kullanılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kardeş ülke Azerbaycan sigorta pazarının dünya ile ilgili entegre olma yolculuğunda Türk sigorta sektörü olarak tüm desteği vereceğiz. Yapılan mutabakat, Türk sigortacılığı açısından da bir milat olarak görülebilir.

Kökleri Orta Asya'ya uzanan coğrafyamızdaki Türk Cumhuriyeti ülkelerinde ekonomik büyüme dikkati çekiyor. Bunu daha da sağlıklı ve istikrarlı hale getirmenin yolu ise güçlü bir sigorta sektörü inşa etmekten geçiyor. Bu nedenle Azerbaycan'la başlayan iş birliğimizi ilerleyen dönemde tüm Türk coğrafyasına genişletmeyi planlıyoruz."


- Türk dünyası ortak sigorta forumu oluşturulacak


Verilen bilgiye göre, Azerbaycan Sigortacılar Derneği ile yapılan söz konusu mutabakat ile ikili iş birliği ve ortak faaliyetler çerçevesinde uygulanacak projelerden biri de iki kurumun inisiyatif ve organizasyonunda pandemi sonrası dönemde Türk dünyasına yönelik ortak bir sigorta forumunun hayata geçirilmesi olacak.

TSB'nin uzun yıllara dayanan, köklü sektör deneyimi ile kardeş ülke Azerbaycan'da sigorta sektörünün gelişmesine katkı sağlamak üzere, Türkiye'de faaliyet gösteren 39'u hayat dışı, 21'i hayat ve emeklilik ve 3'ü reasürans şirketi olmak üzere toplam aktif 63 sigorta şirketi ve tüm paydaşlarla beraber Azerbaycan'da sigorta geleneklerinin oluşturulması hedefleniyor.

Mutabakat kapsamında sigortacılık alanında yeni dünya trendlerinin ve sorunların tartışılması için iki ülkeden uzmanların katılımıyla online konferanslar düzenlenmesi ve personel değişimi yapılması da planlanıyor.

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