Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurladı

Türkiye, Bitlis'ten gelen haber ile kahroldu. Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı olayda 11 askerimiz şehit oldu. Şehitlerin isimleri belli oldu.

Kahreden helikopter kazasından yaralı olarak kurtulan 2 askerimizin de kimlik bilgileri belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Bitlis şehitleri için Elazığ Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Şehit askerler memleketlerinde toprağa verilmeden önce Ankara'da devlet töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde şu açıklamalarda bulundu:

Öncelikle şehitlerimizin huzurunda şu musalladan Hakk'a uğurladığımız son buluşmamızda temenni ediyorum ki Rabbim bizleri ismiyle müsemma sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun.

Tabi şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile, duruşu ile çok farklı bir insandı. Ve yanındaki yine kardeşlerimle birlikte çıktıkları bir yolculuk esnasında yaşanan bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler.

Biz bir şeye inanıyoruz. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz" ayeti. Şimdi biz diri olan bu şehitlerimizle inşaallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabi tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum.

Hepimiz için mukadder olan bir gerçek var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşaallah nasip eder. Bunu bizlere mükafat olarak bizlere lutfederse temenni ederim ki eder. Ben de tüm kardeşlerimden bir Fatiha okumalarını istiyorum.

Ankara'da düzenlenen törene ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve devletin önde gelen isimleri katıldı.

Şehitlerimizin kimlileri belli oldu

- Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer (49)

- Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (36)

- Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34)

- Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal

- Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir

- Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu (40)

- Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz

- Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (29)

- Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45)

- Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci

Kazada şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, son YAŞ kararı ile Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı’na atanmıştı.

Korgeneral Osman Erbaş beraberindeki askeri heyetle Bitlis’teki komando tugayını denetlemeye gidiyordu.