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Gündem Türkiye şehitlerine ağlarken muhalefet vur patlasın çal oynasın
Gündem

Türkiye şehitlerine ağlarken muhalefet vur patlasın çal oynasın

Yeniakit Publisher
2024-01-13 23:36:00 -

Türkiye, 9 şehidin yasını tutarken ana muhalefet partisi oyuncu adayı Erdal Beşikçioğlu için eğlence dolu bir etkinlik gerçekleştirdi.

Türkiye, 9 şehidin yasını tutarken ana muhalefet partisi oyuncu adayı Erdal Beşikçioğlu için eğlence dolu bir etkinlik gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut İlçe Başkanlığı’nda davul zurna ile karşılandı. Skandal anlarda Beşikçioğlu'nun keyifle partililere eşlik etmesi gözlerden kaçmadı.

CHP Etimesgut belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun ülkemizi yasa boğan şehit haberlerinin üstünden 24 saat bile geçmeden davullu zurnalı seçim çalışmalarına başlaması sosyal medyada büyük tepki görüyor.

Beşikçioğlu'na tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları şöyle:

"Türkiye 9 şehidine ağlarken...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pes ne desek boş.

Şehitler üzerinden algı yapan CHP şaşırtmadı!

9 şehidimiz var sen davul zurna çal.

Mahalle yanarken saçını tarayanlardan.

CHP'liler bir daha çıkar da şehitler üzerinden algı operasyonu yapmaya kalkarsa onlara gerçek yüzlerini gösteren bu videoları gösterin.

Cenaze evinde davul çalınmaz Behzat.

İşte siz bu kadar samimiyetsizsiniz..."

Tepkilerin odağına yerleşen Beşikçioğlu bugünkü paylaşımını alelacele kaldırmak zorunda kaldı.

Terör örgütü uzantısı HDP/DEM Parti'yle beraber yol yürüyen CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Beşikçioğlu için dün partinin Ankara İl Başkanlığında tanıtım toplantısı düzenledi.

Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'nu anlatırken hayal ürünü olan dizi karakteriyle özdeşleştirdi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol toplantıda, Beşikçioğlu'nun adaylığına yönelik, "Behzat Ç.’nin, Etimesgut’a çok yakışacağına yürekten inanıyoruz" demesi üzerine Beşikçioğlu, "Vali de çok yakışır" sözlerini sarf etti.

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