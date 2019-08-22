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Türkiye şampiyonu Burcu, başarısını İl Müdürü Fillikçioğlu ile paylaştı

Aydınlı başarılı milli atlet Burcu Erdemir, son olarak 20 – 21 Ağustos 2019 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen Turkcell Süper Lig Atletizm Yarışmalarında Türkiye Şampiyonluğu derecesi elde ederek Aydın’a döndü.

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:08
Türkiye şampiyonu Burcu, başarısını İl Müdürü Fillikçioğlu ile paylaştı

Aydınlı başarılı milli atlet Burcu Erdemir, son olarak 20 – 21 Ağustos 2019 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen Turkcell Süper Lig Atletizm Yarışmalarında Türkiye Şampiyonluğu derecesi elde ederek Aydın’a döndü. Erdemi, ayağının tozuyla ziyaret ettiği Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile başarısını paylaştı.



Yapılan şampiyonalarda elde ettiği başarı derecelerle spor camiası tarafından büyük beğeni toplayan milli atlet Burcu Erdemir, son olarak katıldığı 3 şampiyonada 4 madalya kazandı. Bursa’da gerçekleştirilen Turkcell Süper Lig Atletizm Yarışmalarında Enka Spor Kulübü adına yarışan Burcu Erdemir, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu ve Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.


Başarılı atlet Burcu Erdemir ve antrenörü Burak Uygun, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret ederek şampiyonlar hakkında bilgi verdi ve yeni görevinde başarılar diledi.



“Sporu Yaşam Biçimi Haline Getireceğiz”


Ziyaret esnasında açıklama yapan İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Efeler ilçemizde yer alan Kardeşköy Atletizm Pistimiz sayesinde Aydın’da başarılı atletizm sporcuları yetiştiriyoruz. Aydın’da sporu bir yaşam biçimine getirmek için devletimizin vermiş olduğu yetkileri sonuna kadar kullanmaktayız.


Atletizm branşında elde ettiği başarılarla göz dolduran sporcumuz Burcu Erdemir ve kurumumuzun antrenörü Burak Uygun’u tebrik ediyorum. Aydın tarihinde en başarılı kadın atlet unvanına sahip olan sporcumuza katılacak olduğu tüm şampiyonalarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Ziyaret, İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nun başarılı sporcuya hediye takdim etmesiyle ve hatıra fotoğrafı ile sonlandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:08
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