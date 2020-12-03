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Aktüel Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
Aktüel

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:17:50 -
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, beraberindeki heyetle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çelebi başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Başkan Çelebi'nin mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Çelebi ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Çelebi, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi ile ülkemizde yaşanan zorluklar ve engelli sayısının artması, mücadelemizi daha etkin hale getirmemizi elzem kılmaktadır. Tüm zorluklara rağmen, kurduğun ve emanet ettiğin cumhuriyetimizin kazanımları olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olarak ülkemizde yaşayan 9 milyonu aşkın engelliyi yaşama bağlamaktadır.

Aziz Atatürk, senin aydınlattığın yolda tüm insanlarımız için erişilebilir, ulaşılabilir, herkes için adalet ve hiçbir ayrımcılığa uğramadan kendini ifade eden bir Türkiye olma yolunda Konfederasyonumuz ve bağlı kurumlarımızın elinden gelenin fazlasını yapacağının sözünü verir ve aziz hatıran önünde saygı ve minnetle eğiliriz."

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