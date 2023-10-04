Türkiye, Rusların tercihinde 3'üncü sırada! Ruslar yeni hamleyi ve Türkiye'den istediklerini duyurdu

Rusya’da çadır ve tente üretimi yapan şirket, Türkiye’den stor perdeler için kullanılmak üzere perde kumaşı ithal edecek.

Satışlar böyle giderse zirveye ulaşacak...

Türkiye’ye her gün onlarca ihracat fırsatı geliyor ve e-ihracat platformu TurkishExporter bu fırsatları iş dünyasına taşımaya devam ediyor. Bugün de çadır ve tente üretimi yapan Rus firma, Türkiye’den stor perdeler için kullanılmak üzere perde kumaşı ithal etmek istediğini TurkishExporter alım ilan sayfasına yazdı.

İlanlarında kumaşları rulo teslimatla istediklerini belirten Rus tedarikçi firma, Türk kumaş üreticileriyle görüşecek.

194,39 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 31. büyük ithalatçı ülkesi konumunda olan Rusya, Türkiye’den 9,34 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye, Rusya’nın 3. büyük tedarikçisi ülke konumunda.

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