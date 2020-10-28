Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları Hakkari'de devam ediyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarına ikinci günde devam edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği ve Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Zap Vadisi'nde gerçekleştirilen şampiyonada heyecan sürüyor.

Depin bölgesinde 26 kulüpten 60 takım ile 450 sporcu, Zap Suyu'nda rakiplerine üstünlük sağlamak için ter döküyor. Renkli görüntülere sahne olan organizasyona vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

Türkiye Rafting Federasyonu Milli Takımlar Başantrenörü ve Yarışma Direktörü Savaş İzmirli, AA muhabirine, müsabakaların ikinci gününe slalom yarışlarıyla devam edildiğini kaydetti.

Şampiyonanın güzel bir atmosferde geçtiğini belirten İzmirli, "Müsabakalar çok eğlenceli geçiyor. Halk da ilgiyle yarışları izliyor. İlk iki günümüz çok iyi geçti, inşallah diğer iki gün de güzel geçer. Parkurumuzu biraz zorlaştırdık. Yarın son müsabakalar yapılacak. Depin noktasından başlayacağız, 2 kilometrelik bir parkurda mücadele olacak. Ardından madalya ve kupa töreni yapılacak." ifadelerini kullandı.



