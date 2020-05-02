Türkiye pik noktasını yakaladı mı? Bilim Kurulu üyesinden sevindiren açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü son verileri NTV yayınında değerlendirdi.

"Piki tamamlamış gibi duruyoruz"

Özlü, "Gördüğümüz kadarıyla artık Türkiye salgında iniş dönemine girmek üzere veya girdi denilebilir. Tabi tek günlük veriyle değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Önümüzdeki günlerdeki trende de bakmak lazım. Ama genel itibarıyla piki tamamlamış gibi duruyoruz." dedi.

"Tedbirlere uymamız gerekiyor"

Özlü, konuşmasının devamında, "En çok vaka görülen günümüz 11 Nisan gibi duruyor. Ondan sonra da bir durağanlaşma, ardından da iniş başladı. Bu sevindirici çünkü Avrupa ülkelerinde bu trendi yakalamaları 12 hafta filan sürdü. Biz 5-6 haftada bunu yakalamış görünüyoruz. Daha az hasarla, daha az kayıpla, daha kontrollü olarak salgını yönetiyoruz. Umarım bu gevşemeye neden olmaz. Çünkü eğer bu tedbirlerde gevşeme olursa, bu eğri her zaman için tekrar bir kırılmayla yukarı doğru devam edebilir. Fevkalade dikkatli olmamız gerekiyor. Tedbirlere uymamız gerekiyor; ta ki tümüyle salgını kontrol altına alıncaya kadar. Ama bugün tabi veriler çok daha sevindirici, çok daha umut verici." ifadelerini kullandı.