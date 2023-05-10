Türkiye petrolün merkezini buldu! 70 milyar dolarlık keşifte kritik adım! Şaşkına çeviren hazine sürprizi

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünce oluşturulan bölge müdürlüğü, valilik binasının 3 katında hizmet vermeye başladı.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğüne vekaleten atanan Oğuz Şahin'i makamında kabul ederek kurum hakkında bilgi aldı.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölge müdürlüğünün kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şırnak'ta hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Şırnak petrolün ve ekonominin başkenti olacak. Bölge müdürümüze başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Konya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar Dağı'nda günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunu duyurmuştu.

Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene Türkiye olarak gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

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Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe yok.

TÜRKİYE PETROLÜN MERKEZİNİ BULDU!

Geçtiğimiz günlerde Gabar keşfi hakkında katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, çalışmaların 2 yıl önce başladığının altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:

Komşularımızda çok yüksek verimlilikte çıkarılan petrol var. Biz onun merkezini bulduk. Bu sondajı yapabilmek için 50 kilometre yol yapıldı, kuleyi taşısın diye çok nitelikli betonlar atıyoruz.

Çalışmalar 2 yıl önce başladı, arkadaşlarımız güvenlik ekipleriyle birlikte çalıştı. Bu konular güvenlik gerekçesiyle gizli tutuldu. Bu kuyu Türkiye'de şimdiye kadar bulunmuş en iyi rezerv. Esma Çevik rezervinin 4 katı daha nitelikte bir kuyu. Bu sahada toplamda 100 kuyuya kadar çıkacağız